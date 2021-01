per Mail teilen

Während der Proteste kam es immer wieder zu Festnahmen. Bis am Samstagabend sollen es mehr als 2.000 sein. Auch kam es zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und den Protestierenden. Die meisten Demonstranten seien in Moskau und in Sankt Petersburg festgenommen worden, teilte eine Bürgerrechtsorganisation mit.