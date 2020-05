Am Samstag wurde in Baden-Württemberg in mehreren Städten gegen die Corona-Politik der Landesregierung demonstriert. Die größte Kundgebung mit rund 5.000 Teilnehmenden fand in Stuttgart statt. SWR-Reporter Markus Pfalzgraf war vor Ort.

