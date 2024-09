Mal eben einen Brief oder ein Paket absenden? In der Großstadt geht man geht schnell zum Anmod: Kiosk um die Ecke. Auf dem Land geht das aber vielerorts nicht: Aktuelle Zahlen der Bundenetzagentur zeigen, dass es im Juli bundesweit rund 140 unbesetzte Poststandorte gab. Eigentlich muss die Post in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern eine Filiale haben. In Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern darf die Entfernung zur nächsten Filiale maximal als zwei Kilometer betragen.