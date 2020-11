Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Abend in einer Fernsehansprache schrittweise Lockerungen der strikten Corona-Beschränkungen angekündigt. Seit fast vier Wochen haben Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen, in ganz Frankreich geschlossen. Doch damit ist bald Schluss. Ab kommenden Samstag, so Emmanuel Macron, dürfen Buchläden, Spielzeuggeschäfte, Parfümerien endlich ins Weihnachtsgeschäft starten. Die strikte Ausgangssperre soll zunächst gelockert, dann, ab dem 15 Dezember aufgehoben werden. Auch Theater, Kinos und Museen sollen dann unter strikten Beschränkungen wieder öffnen dürfen. Weihnachten werde kein Fest wie sonst, die Menschen müssten sich wohl noch Monate auf strikte Abstands- und Hygieneregeln einstellen, mahnte der Präsident. Feiern im Familienkreis, auch Besuche entfernt wohnender Verwandte sollten aber möglich sein. Für viele Selbständige, Kleinunternehmer, vor allem Gastronomen kündigte Macron umfassende finanzielle Hilfen an. Ein schwacher