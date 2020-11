Viele Lehrkräfte in Deutschland bewerten die Inklusionspolitik schlecht. Bei einer repräsentativen Umfrage haben die Landesregierungen und Kultusministerien im Schnitt die Note mangelhaft bekommen – also eine 5. Aus Berlin KP: Können die Schulen in Deutschland ihren Inklusionsauftrag erfüllen? Geht es nach einer aktuellen Forsa Umfrage unter Lehrkräften, dann lautet die Antwort klar: nein. Zwar finden mehr als die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer Inklusion sinnvoll, aber: Nur jede vierte Lehrkraft findet, dass Inklusion unter den aktuellen Bedingungen umgesetzt werden kann. Die wichtigsten Kritikpunkte sind: zu wenig Personal, zu große Klassen, zu wenig Vorbereitungszeit, zu wenig qualifizierte Lehrkräfte und keine durchgängige Barrierefreiheit. 8 von 10 Lehrern sprechen sich deswegen dafür aus, die Förderschulen beizubehalten. Von Udo Beckmann, dem Vorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung VBE kommt scharfe Kritik. So könnten die Schulen ihren Inklusionsauftrag nach wi