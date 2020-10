per Mail teilen

Mit ein paar Handgriffen besseres Licht am Auto - und mehr Sicherheit. Das verspricht Osram, der Hersteller der ersten in Deutschland zugelassenen LED-Autoleuchtmittel zum Nachrüsten. Die werden anstelle der alten H7-Birnchen in den Scheinwerfer eingebaut. Ob der Hersteller sein Versprechen einhält, hat die Zeitschrift "auto motor und sport" getestet. Redakteur Jo Deleker erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun, warum er den Einbau der LED-Birnen unbedingt empfiehlt.