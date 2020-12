per Mail teilen

Corona salgınında hemen her gün yeni gelişmeler var. Yavaş yavaş okuduğumuz haberlerle SWR yayın alanında Almancası çok iyi olmayan izleyicilerimizi de bilgilendiriyoruz. Yavaş okunan haberler Almanca öğrenenlere de faydalı olabiliyor.



Fast täglich ändert sich die Lage in der Corona-Krise. Mit unseren langsam gesprochenen Nachrichten informieren wir auch diejenigen Menschen im SWR-Sendegebiet, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Die langsam gesprochenen Corona-Infos bieten Deutschlernenden auch die Chance ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.