In der Pandemie gehen wir alle oft mit einem Begriff um, der im politischen Krisenmanagement eine wichtige Rolle spielt: Die Inzidenz. Also, das Vorkommen neuer Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner ist längst eine feste Größe bei der Frage, was wann geöffnet und geschlossen werden sollte. Dabei spielt die Inzidenz eine erstaunlich wichtige Rolle, findet Alfred Schmit in seinem Kommentar. Und meint, es wäre Zeit, daran etwas zu ändern.