Mainz:

Ab sofort bekommen alle Regionen in Rheinland-Pfalz den Corona-Impfstoff, um in Seniorenheimen impfen zu können. Das hat Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler dem SWR gesagt.

Bislang wurde der Corona-Impfstoff nur Regionen mit besonders hohen Fallzahlen zugewiesen – darunter der Kreis Kusel. Das wurde unter anderem vom Zweibrücker CDU-Landtags-Abgeordneten Gensch scharf kritisiert. Seniorenheime in Zweibrücken seien impfbereit. Allerdings könnten die Bewohner und Mitarbeiter wegen der niedrigen Corona-Fallzahlen noch nicht sofort geimpft werden und müssten warten. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler stehen nun deutlich mehr Impfdosen zur Verfügung. Außerdem seien viele Seniorenheime im Land inzwischen impfbereit. Deshalb soll der Corona-Impfstoff nun an alle Altenheime verteilt werden, die bereit sind, unabhängig von den Corona-Fallzahlen in der Region.