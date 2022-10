KSC-Mitglieder wählen Präsidium

per Mail teilen

An der Vereinsspitze ist keine Überraschung zu erwarten: KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze, der den Verein seit Juli 2020 führt, steht erneut zur Wahl. Ebenso wie die amtierenden Vize-Präsidenten, die Unternehmer Günter Pilarsky und Martin Müller. Gegenkandidaten gibt es keine. Das Präsidium wird für drei Jahre gewählt. Abstimmen darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist. Mitglieder können entweder in der Schwarzwaldhalle oder online an der Versammlung teilnehmen. Auf der Mitgliederversammlung wird auch die finazielle Lage des Vereins vorgestellt. Der KSC hat im vergangenen Jahr laut Jahresabschluss einen Überschuss von rund 220.000 Euro erzielt.