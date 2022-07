per Mail teilen

Nach dem "Gasgipfel" mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften, Kommunen und Energieversorgern zeigte sich Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag optimistisch. Er sei guter Dinge, dass in Baden-Württemberg eine Gasmangellage verhindert werden könne, so der Ministerpräsident.