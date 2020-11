Das Robert-Koch-Institut meldet mit fast 11.000 Neuinfektionen so viele neue Fälle wie vergangene Woche. Gesundheitsminister Spahn rechnet mit ersten Impfungen noch im Dezember und Gesundheitsexperte Lauterbach will Reisebus-Unternehmen im Schulverkehr einsetzen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...