In der Bundesregierung wird offenbar überlegt, die Reisefreiheit einzuschränken. Doch auch wenn das aus Expertensicht sinnvoll sei: Ein Alleingang Deutschlands in Europa in Bezug auf Reisen sei nicht gut, kommentiert Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit.

Nach Informationen der "Bild" denken Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) über eine Einschränkung der Flugverkehrs nach. Der Virologe Christian Drosten hält das für sinnvoll. Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit dagegen findet in seinem Kommentar: Deutsche Alleingänge - auch wenn sie nach aktuellem Stand unwahrscheinlich sind - wären nicht gut. Die Gründe dafür nennt er im Video. Außerdem seien Reisen momentan schon eingeschränkt und kaum jemand verreise.