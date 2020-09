per Mail teilen

Deutschland wird 150 minderjährige Flüchtlinge aus dem Lager Moria in Griechenland aufnehmen. Das reicht hinten und vorne nicht, kommentiert SWR-Redakteur Cüneyt Özadali.

Helfen und nicht reden - das ist das Gebot der Stunde. Viele Menschen in Moria warten auf Hilfe. Sie sind obdachlos und auf sich allein gestellt. Und was macht die EU? Gerade mal zehn Mitgliedsländer haben sich bereit erklärt, ein paar wenige Kinder aufzunehmen - gerade mal bis zu 150 sollen nach Deutschland kommen.

Verhalten der EU ist zynisch

Das Verhalten der EU in dieser Katastrophe ist zynisch, wenn man bedenkt, dass 12.000 Menschen auf Hilfe warten. Diese wären schnell in 27 EU-Staaten verteilt, wenn - ja wenn die EU eine gemeinsame Flüchtlingspolitik hätte.

Auch bei dieser Katastrophe fällt die Menschlichkeit wieder einmal dem politischen Taktieren zum Opfer. Obwohl sich in Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft zeigt, bremst die Bundesregierung diejenigen aus, die sich im Gegensatz zu EU bewegen: Spontan haben sich allein zehn Städte von Bielefeld über Freiburg bis Potsdam, bereit erklärt, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen - auch mehrere Bundesländer haben ihre Bereitschaft signalisiert. Kirchen, Vereine und Wohlfahrtsverbände haben ihre Unterstützung angeboten. Sogar CDU-Bundestagsabgeordnete forderten in einem Brief die Aufnahme von bis zu 5.000 Menschen.

Bundesregierung pocht auf gemeinsame europäische Lösung

Doch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weist bislang all diese Initiativen ab. Die Bundesregierung pocht weiterhin auf eine gemeinsame europäische Lösung. Doch die wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben. Das zeigen die Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Deutschland könnte ein Zeichen für Menschlichkeit setzen

So lange können aber die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos nicht warten. Eigentlich könnte Deutschland, als Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft, ein Zeichen für Menschlichkeit setzen. Angesichts der herrschenden Not vor Ort wirkt das Verhalten der Bundesregierung aber einfach kalt und herzlos.