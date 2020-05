"Merkel macht in der Krise eine ziemlich gute Figur"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrer Regierungserklärung im Bundestag Kritik an den Ländern geübt. Sie seien bei den Lockerungen in der Corona-Krise zu forsch. Merkel teilte aber nicht nur aus, sie zeigte sich auch kritikfähig, lobt Berlin-Korrespondent Christopher Jähnert.