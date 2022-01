Kommentar: Kretschmanns halbherziges Corona-Handeln

Blicken Sie noch durch bei den vielen, fast im Wochentakt veränderten Corona-Verordnungen? Selbst Menschen, die sich von Berufs wegen damit beschäftigen, verlieren allmählich den Überblick. Erschwerend kommt hinzu, dass die Landesregierung in Baden-Württemberg zur Verwirrung beiträgt. Als ob es das Theater um die Ausnahmen bei der 2G-Plus-Regeln vor drei Wochen nicht gegeben hätte – jetzt wird schon wieder was verändert. Ausnahmen für doppelt Geimpfte gibt es nur drei Monate nach der Zweitimpfung und nicht mehr sechs Monate danach. Und überall da, wo Maskenpflicht gilt, sollen FFP2-Masken getragen werden. Nein, muss nicht, soll. Aber allein schon dieser Hinweis verwirrt. Was leider zur Linie von Winfried Kretschmann passt, bei dem Reden und Handeln nicht immer übereinstimmen. Die Bund-Länder-Beschlüsse gehen dem Grünen-Regierungschef nicht weit genug. In einer Protokollnotiz lässt er festhalten, dass er sie für unzureichend hält. Markige Worte, denen Kretschmann dann keine Taten folgen lässt. Stattdessen kündigt er an, die Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte würden unmittelbar nach Weihnachten verschärft, und nicht erst am 28. Konkret also am 27., als ob es ein Tag rausreißen würde. Wenn es Kretschmann ernst meinen würde als Vorreiter im Team Vorsicht, hätte er diese Kontaktbeschränkungen schon am 24.12. in Kraft treten lassen. Vor Weihnachten wollte der baden-württembergische Ministerpräsident aber keinen Ärger riskieren. Gleichzeitig weicht Kretschmann den von ihm als unzureichend kritisierten Beschluss auf: so lässt Baden-Württemberg im Freien 50 geimpfte Personen, Bund und Länder hatten drinnen und draußen maximal 10 vereinbart. Wo bitte schön bleibt da die Glaubwürdigkeit? Von der lebt die Politik nun mal, insbesondere wenn es in der Pandemie darum geht, die Menschen mitzunehmen. Dass Verordnungen fast wöchentlich verändert werden, mag der Pandemie und der berechtigten Sorge vor der Omikron-Welle geschuldet sein. Dass Beschlüsse trotz vollmundiger Forderungen des Regierungschefs im Endeffekt nur halbherzig umgesetzt werden, ist ganz einfach inkonsequent.