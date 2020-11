Für unseren Berlin-Korrespondenten ist klar: Die AfD will erreichen, dass sie wieder in den Schlagzeilen kommt. Mit einem Tabubruch hat sie das geschafft.

Das Ansehen des Hauses in den Dreck ziehen

In der Aktuelle Stunde am Freitag im Bundestag haben Abgeordnete aller anderen Fraktionen die AfD wegen der Zwischenfälle am Mittwoch scharf kritisiert. Sie warfen der Partei vor, sie wolle das Ansehen des Hauses in den Dreck ziehen.

Besucher des Bundestags waren am Mittwoch in mehrere Büros eingedrungen und hatten Abgeordnete bedrängt, Grund war die Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz. Recherchen ergaben, dass die Besucher auf Einladung mehrerer AfD-Politiker in den Bundestags-Gebäuden waren. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland entschuldigte sich für die Vorfälle.