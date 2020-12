Die Anzahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat in den USA den Moderna-Impfstoff zugelassen. Österreich geht ab dem 26. Dezember für mindestens drei Wochen erneut in den Lockdown. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...