Die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast hat den bevorstehenden Ausstieg aus dem Kükentöten in Deutschland grundsätzlich begrüßt. Anlässlich der heutigen Präsentation eines Gesetzentwurfs durch Bundeslandwirtschaftsministerin Juli Klöckner (CDU) sagte Künast im SWR-Tagesgespräch, sie sei voller Hoffnung. Allerdings sei das Gesetz offenbar so ausgestaltet, dass zwar das Vergasen und Schreddern bis 2021 ende, nicht aber die Tötung einwöchiger Embryos. "Dabei sagen alle Wissenschaftler, ab dem 7. Tag empfindet auch das Embryo im Ei Schmerzen, also das ist schon wieder ein bisschen ein Trick, das Ganze noch mal auf vier Jahre zu strecken", so Künast. mehr...