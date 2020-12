Die Welt steuert nach Angaben des UN-Umweltprogramms UNEP immer noch auf eine Klimaerwärmung von mehr als drei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Daran ändert auch die Corona-Krise nichts. Das geht aus dem jährlichen Emissions-Gap-Report der UNEP hervor.

Auch wenn in diesem Jahr 7% weniger Klimagase die Atmosphäre belasten: das hat praktisch keinen Einfluss auf ihre Konzentration in der Atmosphäre und damit auf die Erderhitzung. 3,2 Grad werden es auch dann, wenn alle Staaten ihre Zusagen zum Klimaschutz bis 2030 einhalten. Aber, so die Analyse: wenn die Welt nach der Corona-Krise die Wiederaufbauprogramme optimal am Klimaschutz ausrichtet, könnten die Emissionen um 25% gesenkt werden. Von 59 Gigatonnen Co2 auf 44 jährlich. Das wäre ausreichend, um den Temperaturanstieg auf unter 2 Grad zu begrenzen. Das ist das Minimalziel, das die Staaten im Paris-Abkommen zum Klimaschutz vereinbart haben. Der Emissions Gap Report prüft jährlich, wie weit sie praktisch davon entfernt sind und wie das Ziel erreicht werden könnte.