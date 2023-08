Kinoboom und Mitarbeiternot in Ravensburg

Zu wenig Personal. Wer ins Café oder Restaurant geht, sieht so gut wie immer Aushänge, auf denen nach Aushilfen gesucht wird. Aber nicht nur in der Gastronomie fehlen Mitarbeiter. Auch in den Kinos ist die Personaldecke dünn. Das zeigt eine Umfrage von dem Verband HDF Kino unter Kinobetreibern. Demnach suchen fast 90 Prozent nach Personal – und dabei gibt es mit Blockbustern wie Barbie und Oppenheimer gerade wieder so etwas wie einen Kinoboom. Wie sich das auf einen Betrieb auswirkt, zeigt ein Kino in Ravensburg in Oberschwaben.