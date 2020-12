Seit Mitternacht sind die Flughäfen für Reisende aus Großbritannien, Nordirland und Südafrika dicht - kein Passagier-Flugzeug aus diesen Ländern darf in Deutschland landen. Ausgenommen sind Post-, Fracht- und Leerflüge und auch medizinisches Personal darf einreisen. An einigen Fulghäfen wurden Passagiere aus Großbritannien, die noch vor Mitternacht gelandet sind, aufgehalten. Etwa in Hannover und Stuttgart - sie mussten noch am Flughafen einen Test machen und dort auf das Ergebnis warten. Reisenden nach Nordrhein-Westfalen wurde ein Test direkt nach der Landung angeboten, für sie gilt die Quarantänepflicht von 14 Tagen. LKW und PKW aus Großbritannien dürfen nicht mehr nach NRW einreisen. Die Bundesregierung will heute einen Beschluss über den Flugverkehr hinaus fassen und auch Fährverbidnungen sowie den Auto- und Busverkehr beschränken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte dazu erklärt, dass unbedingt verhindert werden soll, dass die neue Virusvariante nach Deutschland eingeschleppt wird. Diese ist sehr viel ansteckender als die hier verbereitete Variante.