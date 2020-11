per Mail teilen

Weil die Menschen ab Montag ihre privaten Kontakte einschränken und am besten zu Hause bleiben sollen, gibt es neue Ausnahmeregeln bei der ärztlichen Versorgung. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss aus Vertretern von Ärzteverbänden, Krankenkassen und Patienten beschlossen. Sie gelten ab 2.November bundesweit. So wird die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen bis zum 31.Januar 2021 verlängert. Das gilt auch für die Krankentransportfahrten von Versicherten, die COVID-19-positiv getestet wurden. Wer eine Folge-Verordnung für häusliche Krankenpflege braucht oder für Hilfs- und Heilmittel, kann diese nach einem Anruf beim Arzt oder der Ärztin zugeschickt bekommen. Voraussetzung ist, dass man aufgrund derselben Erkrankung schon mal untersucht wurde. Verordnungen von Krankentransporten und Krankenfahrten können nach telefonischer Anamnese angefordert werden. Bestimmte Behandlungen sollen auch wieder per Video-Schalte möglich sein. Die Frist zur Vorlage von