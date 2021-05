Die neue baden-württembergische Wohnungsbauministerin Razavi will die Planungsverfahren beim Bauen beschleunigen. Damit könne mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, sagte die CDU-Politikerin dem SWR. Knut Bauer:

Es gehe darum, besser, günstiger und schneller zu planen, um das Thema Wohnungsbau voranzutreiben. Dass sich Menschen in Baden-Württemberg keine Wohnungen mehr leisten könnten, sei nicht zu verantworten, so Razavi gegenüber dem SWR. Sie kündigte Gespräche mit Kommunen, Verbänden und Bauwirtschaft an, um Vorhaben schneller realisieren zu können. Drängendste Aufgabe sei es jetzt, ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum in Baden-Württemberg zu entwickeln. Der Gemeindetag begrüßt die Ankündigung der neuen Ministerin. Viele kommunalen Flächen könnten derzeit aus Artenschutzgründen oder wegen Anwohnerprotesten nicht bebaut werden, sagte Gemeindetags-Präsident Jäger dem SWR. Er wünsche sich daher mehr Flexibilität und eine rechtliche Anpassung der Flächennutzungspläne. Der Kommunalverband rechnet wegen des anhaltenden Zuzugs in Baden-Württemberg mit bis zu einer halben Million Wohnungen, die in den nächsten Jahren fehlen könnten.