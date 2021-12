KB Opposition fordert Entmachung von Lucha

Zur Stunde beginnt im Landtag von Baden-Württemberg eine Sondersitzung zur neuen Corona-Verordnung. Dort wollen SPD und FDP-Opposition nach Informationen des SWR beantragen, Gesundheitsminister Lucha die Zuständigkeit für das Corona-Management zu entziehen. Knut Bauer:

Das Regel-Wirrwarr vom Wochenende sei eine Zumutung, heißt es in dem gemeinsamen Antrag von SPD und FDP, der dem SWR vorliegt. Erst sei von 2G Plus Regel in Gastronomie und bei Veranstaltungen die Rede gewesen, dann wurden geboosterte Personen von der Testpflicht ausgenommen, schließlich alle Geimpften, deren Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Die Landesregierung müsse mehr Professionalität zeigen, fordern die Oppositionsfraktionen, das gehe nur, wenn Gesundheitsminister Lucha das Corona-Krisenmanagement entzogen werde und Ministerpräsident Kretschmann die Bekämpfung der Pandemie zur Chefsache mache. Der Grünen-Regierungschef hatte sich vor der Landtags-Sondersitzung für das Durcheinander am Wochenende entschuldigt. Er bedaure die Irritation und Verunsicherung, so Kretschmann.