KB Finanzminister weist Kritik an Hinweisportal zurück

Der baden-württembergische Finanzminister Bayaz hat das Online-

Hinweisportal zur Ermittlung von Steuerbetrug gegen Kritik von CDU und FDP verteidigt. Die Meldeplattform ist die bundesweit erste dieser Art im Internet. Knut Bauer:

Durch Steuerhinterziehung entstehe in Deutschland ein Schaden von geschätzt 50 Milliarden Euro im Jahr. Schon bisher seien in allen Bundesländern anonyme Hinweise an die Finanzämter per Brief, Telefon oder E-Mail möglich. Das neue Hinweis-Portal sei ein ergänzendes Instrument, so Grünen-Finanzminister Bayaz. Anzeigen müssten gut begründet sein, sonst würden sie nicht bearbeitet. Der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Frey hatte die Meldeplattform als Steuerpranger bezeichnet, der FDP-Landesvorsitzende Theurer sprach von einer neuen Dimension des Denunziantentums. Die SPD-Opposition in Baden-Württemberg sieht dagegen keinen Grund zur Aufregung. Was sich ändere sei nur, dass die Hinweise nun online über das neue Portal möglich seien, sagte der Finanzexperte Rivoir dem SWR.