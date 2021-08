per Mail teilen

FDP-Fraktionschef Rülke hat die baden-württembergische Landesregierung wegen der verschärften Testregeln für Ungeimpfte scharf kritisiert. Für den Besuch von Kulturveranstaltungen im Innenbereich oder Diskotheken soll ab Montag ein PCR-Test vorgeschrieben werden. Knut Bauer:

Die PCR-Testpflicht sei überzogen. Damit würden Ungeimpfte schikaniert, um sie zu einer Impfung zu drängen, so FDP-Landtags-Fraktionschef Rülke. Seine Partei begrüße dagegen die in Baden-Württemberg geplante Abkehr von der Inzidenz, damit Geimpfte und Genesene ihre Freiheitsrechte zurückbekommen. Es sollte alles getan werden, um einen Lockdown zu verhindern, auch wenn im Herbst eine vierte Welle kommt. In seiner Bilanz der ersten 100 Tage der grün-schwarzen Landesregierung sprach Rülke von 100 verlorenen Tagen für Baden-Württemberg. Er kritisierte vor allem, dass die Zahl der Regierungsbeamten weiter erhöht worden sei und im Nachtragshaushalt trotz Etatüberschüssen eine Milliarde Euro neuer Kredite für Corona-Maßnahmen aufgenommen werden sollen.