STUTTGART – Das Land Baden-Württemberg startet eine Kampagne für mehr Sicherheit im Fahrrad - Verkehr.

Reinhard Nürnberg

Mit Plakaten, Videoclips und Radiospots wirbt das baden-württembergische Verkehrsministerium für mehr Vorsicht, Umsicht und Rücksicht im Fahrradverkehr. Der Appell richtet sich zum einen an Autofahrer – sie werden vor allem an die neue Verkehrsregel erinnert , daß zwischen Auto und Radfahrer ein Abstand von 1 Meter 50 eingehalten werden muß. Bei Missachtung droht ein Bussgeld in Höhe von 30 Euro. Aber auch Radfahrer werden angehalten, ihrerseits Rücksicht gegenüber Fussgängern zu nehmen und beispielsweise nicht auf Gehwegen zu fahren, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist. Besonders wichtig ist es für den Grünen Verkehrsminister Winfried Hermann, daß alle Radfahrenden eine Helm tragen. Sein Ziel ist es, bis 2030 den Radverkehr von bisher 10 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Gleichzeitig will er alles tun, um die tödlichen Radunfälle im gleichen Zeitraum um 60 Prozent zu vermindern. Im vergangenen Jahr waren 58 Menschen in Baden-Württemberg bei Radunfällen tödlich verunglückt.