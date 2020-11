per Mail teilen

In den USA hat der Kandidat der Demokraten, Biden, laut der Nachrichtenagentur AP und dem Sender CNN die Präsidentschaftswahl gewonnen. Die gewählte US-Vizepräsidentin Kamala Harris verbreitete auch ein Video, das den Moment zu zeigen scheint, in dem sie Biden telefonisch gratulierte. Das Video zeigte Harris in der Natur - der Kleidung nach war sie wohl gerade beim Sport gewesen. Neben ihr waren nur Sicherheitsleute des Secret Services zu sehen.