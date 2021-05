per Mail teilen

Mit sinkenden Inzidenzzahlen ist nun das auswärts Übernachten wieder möglich. Neben Hotels und Pensionen dürfen auch Jugendherbergen im Land ab heute, am Freitag vor Pfingsten, öffnen. Susanne Pacher vom baden-württembergischen Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks gibt Tipps, wie der Urlaub in der Jugendherberge in Corona-Zeiten klappt.