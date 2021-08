per Mail teilen

Nicht nur in Washington, auch in Deutschland haben Menschen versucht, das Parlament zu stürmen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sieht darin eine Gefahr für die Demokratie. Deren Institutionen müssten besser gepflegt und geschützt werden, sagte Hardt in SWR Aktuell. Warum er besorgt über die Sicherheit der USA und der NATO ist, erklärt Hardt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.