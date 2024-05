Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz hat sich wirtschaftlich am besten entwickelt und gehört jetzt zu den stärksten Region in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in seinem aktuellen Regionalranking.

Mainz ist demnach die zweitstärkste Region Deutschlands, hinter München. Das liegt laut den Forschern vor allem an dem Pharmaunternehmen Biontech, das der Stadt hohe Steuereinnahmen beschert und Akademiker in die Region geholt hat. In Baden-Württemberg hat es keine Region in die Top 10 geschafft, viele Städte und Landkreise zählen aber trotzdem zu den bundesweit stärksten. So liegt der Landkreis Böblingen auf Platz 16 und die Landeshauptstadt Stuttgart auf Platz 36.