ITB: Leinen los! Segeltörn statt Kreuzfahrt in die Karibik

Kreuzfahrten sind in diesem Jahr wieder stark im Kommen. Viele Menschen träumen davon, in See zu stechen, obwohl die Kreuzfahrt auch viele negative Aspekte hat – neben Freiheit und Romantik steht sie auch für Overtourism und Umweltverschmutzung.