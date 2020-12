Sie sind unkompliziert, sparen Zeit und Reisekosten, und tragen dazu dabei, unnötige Kontakte zu vermeiden: Vorstellungsgespräche per Videokonferenz werden in der Corona-Pandemie immer mehr zum Mittel der Wahl. Laut einer Studie der Universität Ulm schneiden Bewerber*innen bei digitalen Vorstellungsrunden aber deutlich schlechter ab als in persönlichen Gesprächen vor Ort. Gerade Blickkontakt und soziale Präsenz seien entscheidend, um ein Gespür dafür zu entwickeln, wie man sein Gegenüber am besten einnehmen könne, so der Arbeitspsychologe und Studienautor Johannes Basch.