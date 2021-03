Interreligiöse Begegnung – der zweite Programmpunkt des Pontifex heute: Papst Franziskus traf sich mit Angehörigen verschiedener Religionsgruppen in Ur, der Heimat von Abraham, dem Stammvater der monotheistischen Weltreligionen. Muslime und Christen, Jeziden und Mandäer alle Teilnehmer schilderten, wie sie im Irak ihre Religion leben können – und zusammenleben. Zuvor hatte Papst Franziskus Großayatollah Ali al-Sistani in dessen Haus in Najaf besucht. Sistani, der wichtigste schiitische Geistliche des Irak, gab danach eine Erklärung ab: Die Christen des Landes sollten in Frieden leben und hätten die gleichen Rechte wie alle anderen Iraker. Die religiösen Institutionen spielten eine Rolle dabei, Christen zu schützen. Der Vatikan erklärte, Franziskus habe sich bei Sistani dafür bedankt, dass er „seine Stimme zur Verteidigung der Schwächsten“ erhoben habe. BB, Erbil