Info-Date am Morgen: Hauseigentümer wollen gegen Mietpreisbremse klagen+++Mehr Cyber-Kriminalität in BW

Die Ampel-Koalition will Menschen vor zu hohen Mieten schützen- und hat deswegen angekündigt, die Mietpreisbremse zu verlängern. Der Eigentümerverband Haus & Grund will dagegen klagen. Dies und weitere Themen mit Andreas Herrler.

Hauseigentümer: Wir klagen gegen verlängerte Mietpreisbremse

Der Eigentümerverband "Haus & Grund" will gegen die Verlängerung der Mietpreisbremse klagen. Die Ampelkoalition hat gestern bekanntgegeben, dass sie Mieten für bestimmte Wohnungen weiterhin beschränken will. Verbandspräsident Warnecke sagte der Bild-Zeitung, man werde vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Mehr Cyberkriminalität in Baden-Württemberg

Verbrechen, die per Computer begangen werden, machen nach Ansicht des baden-württembergischen Innenministers Strobl zwar nur einen sehr kleinen Teil der Kriminalität aus – sie führten aber zu großem Schaden. Deswegen ist Cyberkriminalität heute bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für Baden-Württemberg ein Schwerpunkt.