Die Welt schaut auf Biontech. Die Zwischenergebnisse der klinischen Studie zum Corona-Impfstoff von Biontech waren erfolgreich. Sabine Geipel stellt das Unternehmen und seine Gründer vor.

BNT162b2 so heißt der Impfstoffkandidat gegen Covid-19, auf dem nun die Hoffnungen ruhen. Am 9. November hat das Mainzer Unternehmen Biontech mit seinem US-Partner Pfizer in Aussicht gestellt, dass möglicherweise schon Ende des Jahres ein Impfstoff zugelassen werden kann. Denn die Zwischenergebnisse der klinischen Prüfung mit rund 44.000 Teilnehmern waren erfolgreich, zu mehr als 90 Prozent sei der Impfstoff wirksam. Keine schwerwiegenden Nebenwirkungen seien beobachtet worden. Biontech ist nun ein Unternehmen, auf das die Welt schaut – noch Anfang des Jahres war die Mainzer Firma mit 1.300 Mitarbeitern aber eher nur in Pharma- oder Finanzkreisen ein Name. Wer steckt hinter Biontech - Ein Portrait von SWR Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel.