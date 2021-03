Im Ostalbkreis beginnt heute ein Pilotprojekt, um längere Anfahrtwege zu einem zentralen Impfzentrum zu verhindern. In Mutlangen entsteht kurzzeitig ein Impfzentrum, in dem mobile Impf-Teams im Einsatz sind, so dass die Menschen nicht mehr nach Aalen fahren müssen. Die Impfungen kommen also in die Fläche. Der Landkreis koordiniert dafür die Termine.

Joachim Bläse von der CDU ist der Landrat des Ostalbkreises. Er erklärt welche Bedeutung dieses zusätzliche Impfangebot hat.