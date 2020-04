Arbeiten in der Corona-Krise

Arbeiten in der Corona-Krise Diese zehn Regeln sollen Arbeitnehmer jetzt schützen

Seit Mittwoch ist klar: In der kommenen Woche sollen wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen. Jetzt hat die Bundesregierung Regeln aufgestellt, mit denen der Schutz vor dem Coronavirus am Arbeitsplatz gewährleistet werden soll. So sehen sie aus.

Dauer 4:53 min Diese zehn Regeln sollen Arbeitnehmer jetzt schützen Seit Mittwoch ist klar: In der kommenen Woche sollen wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen. Jetzt hat die Bundesregierung Regeln aufgestellt, mit denen der Schutz vor dem Coronavirus am Arbeitsplatz gewährleistet werden soll. So sehen sie aus.