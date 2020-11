Die französische Regierung hat nach mehreren mutmaßlich islamistisch motivierten Angriffen die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen Am Morgen hat in Nizza ein Mann in der größten Kirche der Stadt drei Menschen erstochen und sechs verletzt. Der Täter wurde festgenommen. In Avignon hat die Polizei einen Mann erschossen, der Passanten mit einer Waffe bedroht haben soll. In Saudi-Arabien wurde ein Wachmann des französischen Konsulats von einem Einheimischen niedergestochen.