12 Millionen Dollar und eine Polizeireform: Darauf hat sich die Familie von Breonna Taylor mit der Stadt Louisville, Kentucky, geeinigt. Breonna Taylor, eine 26jährige Afroamerikanerin, war Mitte März bei einem Polizeieinsatz in ihrem eigenen Appartment durch mehrere Schüsse getötet worden. Bürgermeister Fisher kündigte an, die Beziehungen zwischen der Polizei und den Bürgern der Stadt zu verbessern. Polizisten sollen animiert werden, in die ärmeren Viertel der Stadt zu ziehen und ehrenamtlich in lokalen Initiativen arbeiten. Außerdem sollen bei Bedarf Sozialarbeiter die Polizisten bei den Einsätzen begleiten. Durchsuchungsbefehle sollen künftig genauer überprüft werden. Für die Familie ist trotz dieser umfassenden Einigung noch lange nicht Schluss. Breonnas Mutter, Tamika Palmer und andere fordern, nun müssten unbedingt die Polizisten angeklagt werden, die für den Tod der jungen Frau verantwortlich seien. Auf der Suche nach einem Drogenhändler waren die Polizisten mitten in der N