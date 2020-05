Helden des Alltags: Masken-Schneiderin Feyza Genc (Turkish/German)

Feyza Genç Ludwigsburg’ta bir üniversite öğrencisi. Annesinin ve babasının Calw şehrindeki terzi dükkanı Corona virüsü nedeniyle kapatılınca aile el ele verip haftanın 6 gününde kumaş maskeler dikiyor ve düşük fiyatla ihtiyacı olanlara gönderiyor. Feyza, FFP2 veya FFP3 sertifikası olmayan bu maskelerin tıbbi maske yerine geçmeyeceğine de dikkat çekiyor.



Feyza Genç ist Studentin in Ludwigsburg. In der nun wegen der Corona-Pandemie geschlossenen elterlichen Schneiderei in Calw näht die Familie an sechs Tagen die Woche erschwingliche Gesichtsmasken, die derzeit so gut wie nicht zu bekommen sind. Wichtig ist Feyza, den Kunden klarzumachen, dass die Masken nicht FFP2 oder FFP3 zertifiziert sind, also keinen medizinischen Schutz bieten.