Helden des Alltags: Schneiderin Feyza Genc (Arabic/German)

Feyza Genc ist Studentin in Ludwigsburg. In der nun wegen des Virus geschlossenen elterlichen Schneiderei in Calw näht die Familie an sechs Tagen die Woche erschwingliche Gesichtsmasken, die derzeit so gut wie nicht zu bekommen sind. Wichtig ist ihr klar zu machen, die Masken sind nicht FFP2 oder FFP3 zertifiziert, bieten also keinen medizinischen Schutz.