Helden des Alltags: Apotheker Hussam Helal (Arabic/German)

Hussam Helal ist Apotheker in Weisenheim am Berg in der Pfalz. 2015 kam er über die Balkanroute aus Syrien. In seinem Beruf hat er täglich mit vielen kranken Menschen zu tun. Seine Frau und sein Sohn bleiben während der Corona-Krise zu Hause, während Hussam Helal in der Apotheke für andere da ist.