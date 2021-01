per Mail teilen

Am Nachmittag stimmt der Bundestag über die Reform der Bestandsdatenauskunft ab. Die ist wichtig, damit das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hass im Netz in Kraft treten kann. Denn ohne Datenabfrage können Ermittler anonyme Hass-Postings im Netz nicht zuordnen. Die Regeln sind aber so komplex geworden, dass selbst Fachpolitiker und Experten vom BKA kaum noch durchsteigen.