Gute Porsche-Zahlen Q3/2021

28.10.2021

Porsche-Zahlen Q3/2021

Porsche bleibt einer der profitabelsten Autobauer der Welt. Doch der Chipmangel geht auch an dem Stuttgarter Sportwagenbauer nicht spurlos vorbei. Lutz Heyser:

Fast 220.000 Sportwagen hat Porsche in den ersten neun Monaten des Jahres weltweit an Kunden ausgeliefert. Ein Plus von knapp 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch beim Umsatz (23,1 Mrd. Euro), vor allem aber beim Gewinn konnte Porsche noch einmal deutlich zulegen: 3,6 Milliarden Euro Gewinn, das ist ein Gewinnplus von mehr als 78 Prozent gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2020. Porsche bleibt damit die Ertragsperle im VW-Konzern. Das geht aus dem heute veröffentlichten Zwischenbericht von Volkswagen hervor. Ein kleiner Wehrmutstropfen allerdings bleibt: Denn ohne die Chipkrise hätte auch der Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen noch weit mehr Autos verkaufen können. Der Mangel an Halbleiterchips habe sich insbesondere im Juli und September bemerkbar gemacht, so Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke. Auch das vierte Quartal werde, wegen dieser Lieferengpässe, also noch herausfordernd werden. Man setze aber alles daran, erneut einen starken Jahresabschluss zu erreichen.

Der Elektro-Sportwagen Taycan verzeichnet inzwischen stetig steigende Verkaufszahlen. In den ersten neun Monaten wurden fast 29.000 dieser E-Porsche (und Tesla-Konkurrenten) ausgeliefert – und damit inzwischen mehr als von der Sportwagen-Ikone Porsche 911.