Gut einen Monat nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut brennt es dort schon wieder. Viele Hafenarbeiter flohen aus Angst vor einer neuen Explosion aus der Gegend.

Im Hafen der Hauptstadt des Libanons hat es wieder gebrannt, und viele Menschen dort fühlten sich an die Katastrophe Anfang August erinnert. Dieses Mal brenne ein Lager für Reifen und Motoröl, teilte die Armee mit. Anwohner wurden aufgefordert, die umliegenden Viertel zu verlassen. Ein Mensch wurde mit Rauchvergiftung behandelt.

Bei den Arbeitern im Hafen von Beirut steckt der Schock der Explosion Anfang August noch in den Knochen. Auf Videos ist zu sehen, wie sie panisch vor dem Großbrand davon laufen.

Bei der Doppelexplosion im Hafen von Beirut waren am 4. August mehr als 190 Menschen getötet und über 6.500 weitere verletzt worden. Die Explosion von rund 2.750 Tonnen ungesichert gelagertem Ammoniumnitrat richtete massive Zerstörungen in der libanesischen Hauptstadt an, rund 300.000 Menschen wurden obdachlos.