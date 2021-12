Der Reiz am Glücksspiel ist nicht neu. Menschen versuchen ihr Geld zu vermehren und schließen Wetten ab. Der Spaß hört aber auf, wenn das Spiel zur Sucht wird. Nicht wenige verzocken sich in Deutschland und ruinieren ihre Existenz. Seit Juli 2021 sind in Deutschland auch alle möglichen Formen des Online-Glücksspiels legal. Nun lässt sich eine erste Zwischenbilanz ziehen. SWR-Redakteurin Susanne Babila hat mit Mitgliedern einer Selbsthilfegruppe in Stuttgart gesprochen.