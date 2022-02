Gewinn bei Mercedes-Benz höher als erwartet

per Mail teilen

Stuttgart

Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr im Autogeschäft mehr verdient als erwartet. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt der operative Gewinn bei Cars und Vans für 2021 bei 14 Milliarden Euro. Das ist mehr als erwartet worden war.

Christof Gaißmayer

Beitrag:

Trotz Halbleitermangel und geringerer Produktion fährt Mercedes-Benz fürs vergangene Jahr wohl das beste Ergebnis aller Zeiten für die PKW-und Van-Sparte ein. Nach vorläufigen Zahlen werden es 14 Milliarden Euro sein. Die Umsatzrendite liegt damit bei 12,7 Prozent. Unser

gutes Ergebnis ist das Resultat von stark gefragten Produkten

sowie dem Fokus auf profitables Wachstum und Kostendisziplin",

sagte Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius. Der Stuttgarter Autohersteller profitiert von der Lage am Automarkt. Fahrzeuge ob neu oder gebraucht sind knapp. Deshalb kann Mercedes-Benz seine Modelle zum vollen Preis ohne Rabatte verkaufen. Auch bei den Gebrauchtwagen sei die Performance günstig, so das Unternehmen. Gleichzeitig sagt der Konzern profitiere man davon, eine relative junge und damit gefragte Modellpalette zu haben. Ende des Monats wird Mercedes-Benz alle Details zu den aktuellen Zahlen veröffentlichen. Neben den 14 Milliarden bei PKW und Van, hat der Konzern nach den vorläufigen Zahlen darüberhinaus noch über drei Milliarden in seine Finanzsparte verdient.