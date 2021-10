Deutschland ist mittendrin in der vierten Corona-Welle. Das gilt auch für Rheinland-Pfalz. Die 7-Tage-Inzidenz im Land lag am Mittwochmorgen bei 78,1 - mit extremen Unterschieden: Aus Germersheim wird eine Inzidenz von 158,9 gemeldet, im Kreis Bitburg-Prüm liegt sie nur bei 33,8. Was Clemens Hoch, der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, dagegen unternehmen will, erklärt der SPD-Politiker im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.